Biathlon-WM: Auftakt für Österreich ohne Lisa Hauser

Die Biathlon-Gesamtweltcupstände ohne rot-weiß-roten Eintrag unter den jeweils besten 25 sprechen eine klare Sprache. Der bisher mageren Saison entsprechend zählt das österreichische Team bei der WM in Nove Mesto nur zu den Außenseitern. Erschwerend hinzu kommt, dass Lisa Hauser nach einer Verkühlung verspätet und nicht in bester Verfassung in die zwölftägigen Titelkämpfe startet.

Die Weltmeisterin von 2021 war aber auch schon vor ihrer jüngsten Zwangspause ziemlich weit weg von ihrer einstigen Topform. Der Mixedstaffel-Auftakt der WM am Mittwoch (17.20 Uhr/live ORF 1) geht ohne die Tirolerin in Szene, sie will aber am Freitag im Sprint ins Geschehen eingreifen. "Der Plan wäre, am Mittwoch anzureisen. Ich möchte am Donnerstag ein gutes Training probieren, ein schnelles Training machen, und schauen und testen, ob es für Freitag reicht, aber das wird vor Ort entschieden", sagte Hauser am Dienstag.