Biathlon: Schwedischer Sieg beim Weltcup-Auftakt der Frauen

Eine Party zum Abschluss der vergangenen Saison sorgt dafür, dass zwei Topfavoritinnen beim Start des Weltcup-Winters 2022/’23 passen mussten: Nach der Feier in Oslo erkrankten mindestens 13 Athleten an Corona, darunter zehn aus Norwegen – wie Olympiasiegerin Tiril Eckhoff und Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Røiseland.

Eckhoff zweifelt, ob sie mit ihren 32 Jahren überhaupt noch einmal zurückkehrt, sie leidet nach wie vor an schweren Schlafstörungen, „so etwas würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen“, wie sie TV2 sagte. Und Røiseland (31) erkrankte im September auch noch an Gürtelrose, es folgte ein Rückschlag: „Nach zwei Infektionen in den letzten sechs Monaten konnte ich nicht so trainieren, wie ich es wollte, und mein Körper verträgt im Moment nur kurze und leichte Trainingseinheiten“, wie die 31-Jährige sagte.