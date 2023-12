Das ging daneben: Schweres Debakel für Österreichs Biathleten

Das österreichische Biathlon-Team muss in der Weihnachtspause einiges aufholen. In Lenzerheide war man auch in den Massenstarts am Sonntag chancenlos. Felix Leitner kam im elitären 30er-Feld nur auf Platz 27, David Komatz belegte mit Rückenproblemen Rang 29. Tamara Steiner wurde als einzige ÖSV-Vertreterin im Frauenrennen Letzte. Die Siege gingen erneut an Justine Braisaz-Bouchet und Johannes Thingnes Bö.

➤ Lesen Sie auch über einen Skandal im Vorfeld