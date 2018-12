Biathlon: Eberhard bei Bö-Sieg im Hochfilzen-Sprint Sechster

Dominik Landertinger verfehlte wie Eberhard und Eder eine der zehn Scheiben, was dem noch nicht in Toplaufform befindlichen Lokalmatador Rang 16 einbrachte. "Der Liegend-Fehler tut mir weh, aber ansonsten war es ein gutes Rennen. Ich bin noch nicht ganz in Form, es geht aber schon besser", sagte der Jungvater. Auch Felix Leitner (35.) ist am Samstag in der Verfolgung mit dabei, nicht in das 60er-Feld schaffte es dagegen Tobias Eberhard (78.).

"Viel hergeschenkt"

ÖSV-Cheftrainer Ricco Groß bilanzierte grundsätzlich positiv, ärgerte sich aber über unnötige Schießfehler. "Im Großen und Ganzen war es ein guter Wettkampf von uns, allerdings haben wir auch viel hergeschenkt mit der 90 Prozent-Trefferquote unserer Topathleten. Aber es ist eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung. Die Schießfehler waren teilweise extrem ärgerlich, das muss nicht sein", sagte der Deutsche.

Vizeweltmeister Bö feierte bei Traumwetter mit rund fünf Grad unter Null seinen bereits vierten Hochfilzen-Sieg. "Die Strecke liegt mir einfach. Das war ein interessantes Rennen", meinte der insgesamt zum 24. Mal erfolgreiche Norweger.

Sein Dauerrivale Fourcade war froh, nach den für ihn durchwachsenen Sprint- und Verfolgungsrennen in Pokljuka wieder zurück am Stockerl zu sein. "Es war schwierig, weil zuletzt viele Fragen aufgetaucht sind. Ich bin glücklich mit der Leistung. Johannes war auch schon letzte Saison nicht einzuholen, aber ich komme näher. Er ist in Hochfilzen immer sehr schnell", sagte Fourcade und richtete eine Kampfansage an Bö. "In der Verfolgung schaut es dann schon wieder anders aus."