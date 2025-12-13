Wintersport

Mit 15 Jahren Verspätung: ÖSV-Biathlet Sumann wird Weltcupsieger

Christoph Sumann wurde spät, aber doch ausgezeichnet
Christoph Sumann (49) erhielt nachträglich die Trophäe für den Sieg im Massenstartweltcup 2009/'10. Auch zwei Olympiamedaillen gibt's für den Steirer.
Von Christoph Geiler
13.12.25, 13:20
Vor elf Jahren hatte Christoph Sumann als Biathlet abgerüstet und seine erfolgreiche Karriere beendet. Doch seither musste er seinen Trophäenschrank schon mehrmals neu sortieren, denn es kommen auch in der Biathlon-Pension regelmäßig neue Stücke dazu.

Zwei Olympiamedaillen und eine Trophäe für den Sieg im Disziplinenweltcup erhielt der Sportdirektor der ÖSV-Biathleten schon nachträglich überreicht. 

Im Rahmen des Heimweltcups in Hochfilzen wurde Sumann am Samstag mit großer Verspätung für seinen Triumph im Massenstart-Weltcup ausgezeichnet.

Wohlgemerkt in der Saison 2009/’10.

Christoph Sumann ist seit dem Frühjahr der Sportchef der österreichischen Biathleten

Der Hintergrund ist der riesige Dopingskandal der russischen Sportler, der bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi aufgedeckt worden war. 

Ergebnislisten bereinigt

Die Dopingjäger haben den Fall in den letzten Jahren in mühevoller Kleinarbeit genau durchleuchtet und in vielen Sportarten die Ergebnislisten bereinigt. Deshalb kommt nun Christoph Sumann in den Genuss mehrerer Trophäen.

Keine Emotionen

„Richtig großen emotionalen Wert hat es jetzt keinen mehr, aber ich freue mich schon. Die Erinnerung ist ja noch da, es ist schon noch greifbar, obwohl es lange her ist“, sagt der 49-jährige Steirer.

Den Sieg im Massenstartweltcup erbte Sumann von Jewgeni Ustjugow, dessen Einspruch gegen die Annullierung seiner Erfolge in letzter Instanz abgewiesen wurde. 

Auch bei Sumanns nachträglichem Gewinn der Olympia-Bronzemedaille im Massenstart 2014 spielt Ustjugow eine Rolle. Dem Russen wurde sein Olympiasieg in Sotschi aberkannt.

Dazu werden Sumann und seine Kollegen Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger und Simon Eder im Olympia-Staffelrennen 2014 um einen Rang vorgereiht und dürfen sich nun über Silber freuen. „Ich finde es einfach gut, dass man da dranbleibt und das weiterverfolgt“, sagte Sumann.

