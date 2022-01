Betrunken: Eishockey-Teams durften nicht in den Flieger

Vor wenigen tagen ist die U20-WM im Eishockey wegen steigender Corona-Zahlen abgebrochen worden, die Teams - darunter auch Österreich - mussten sich vorzeitig um die Heimreise bemühen. Die russischen und tschechischen Spieler wollten aber scheinbar noch nicht aus Kanada ausreisen.

Den beiden Delegationen wurde von Air Canada nämlich der Heimflug verwehrt. Grund: Alkohol, Rauchen, Maskenverweigerung und schlechtes Benehmen. Das alles wurde vom tschechischen Verband auch bestätigt - nur sehen sich die Tschechen als unschuldig. Demnach sollen nur die Russen gepöbelt und an der Bar getrunken haben. Das Problem: Die Shirts der beiden Teams waren sehr ähnlich, also wurden alle Spieler in einen Topf geworfen. Die Tschechen durften laut eigener Aussage nur wegen dieser Verwechslung nicht fliegen.