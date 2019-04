Bei Niederlage: NHL-Star lieferte sich Prügelei

Auf 1:2 verkürzt

Für die Hurricanes war es das erste Play-off-Heimspiel seit zehn Jahren. Zuletzt hatte sich das Team aus Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina 2009 für die K.o.-Phase qualifiziert. In der "best of seven"-Auftaktserie gegen die Capitals verkürzten die Hurricanes nun auf 1:2.

NHL-Play-off-Ergebnisse:

Eastern Conference:

Carolina Hurricanes - Washington Capitals 5:0, Stand in der Serie 1:2

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 3:2, Stand 2:1

Western Conference:

Dallas Stars - Nashville Predators 2:3, Stand 1:2

Colorado Avalanche - Calgary Flames 6:2, Stand 2:1