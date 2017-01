Ausrutscher der Capitals, Auswärtssieg der Salzburger

Lange Zeit hatten die Vienna Capitals mit niedrigen Zuschauerzahlen zu kämpfen. Nur knapp 4000 kamen im Schnitt zu den Heimspielen. Doch die Zahlen steigen. Obwohl es für den Tabellenführer am Freitag gegen Graz um nichts ging, wollten 4950 Fans das Duell mit Graz sehen.

Sie werden von den Wienern nicht enttäuscht gewesen sein, auch wenn sie eine 1:3-Niederlage sahen. Capitals-Coach Serge Aubin musste auf die kranken Lakos, Ferland, Sharp und den nicht fitten Wukovits verzichten. Dafür feierte der 19-jährige Ranftl sein Profis-Debüt. Spannend blieb es bis zum Schluss, obwohl die Referees Piragic und Zrnic mit den unüblich vielen Fehlentscheidungen die Wiener eher benachteiligten als die Gäste.

Graz traf drei Mal im Powerplay, das 2:0 von Setzinger aus der Mitte des Bullykreises mit einem Schlagschuss ins Kreuzeck war etwas für Eishockey-Feinschmecker. Mehr als Moral und Kampfgeist brachten die Capitals in der Schlussphase aber nicht mehr auf das Eis. Am Sonntag wird der Grunddurchgang mit dem 44. Spiel beendet. Dann können die Capitals gegen Znaim die 100 Punkte erreichen.

Spannung dahinter

Verfolger Red Bull Salzburg hielt Rang zwei mit einem knappen 4:3-Sieg beim abgeschlagenen Schlusslicht Olimpija Ljubljana. Fix haben die „Bullen“ diesen samt vier Bonuspunkten aber noch nicht, da der Dritte Black Wings Linz den HCB Südtirol nach Verlängerung mit 4:3 besiegte. Der KAC verbesserte sich mit einem 4:3-Erfolg bei Znojmo auf Rang fünf, da der HC Innsbruck in Dornbirn in eine 1:5-Pleite schlitterte. Ihren Pick-Round-Platz hatten die Top Sechs schon vorher sicher.

In der zweiten Tabellenhälfte hat der VSV nach einem 5:3 gegen Szekesfehervar nach wie vor die besten Karten auf die Pole Position und damit sechs Bonuspunkte für die Qualifikationsrunde. Graz liegt den Villachern aber einen Zähler dahinter im Nacken. Znojmo hat drei Zähler Rückstand.