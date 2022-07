Auch NHL-Klub Montreal schnappt sich einen Österreicher

Der Center, der wie Kasper auch am Flügel spielen kann, musste damit beim NHL-Entry-Draft 2022 in Montreal wie von Experten prophezeit nicht lange warten und wurde schon in der dritten Runde ausgewählt. Er spielt aktuell in der kanadischen Junioren-Liga OHL bei den Ottawa 67's.

Wie Marco Rossi, der vor zwei Jahren von Minnesota gedrafted wurde und im vergangenen Jänner sein NHL-Debüt feiern konnte, stammt Rohrer aus Feldkirch. Er absolvierte viele Jahre seiner Jugend in der Schweiz, die im Eishockeysport für ihre erstklassige Ausbildung bekannt ist und wechselte vor einem Jahr nach Nordamerika.

Auf Anhieb Topscorer

Für Ottawa erzielte er in der Ontario Hockey League in seiner ersten Saison in 68 Spielen gleich 26 Tore und bereitete ebenso viele vor - eine ausgezeichnete Bilanz, die ihn zugleich auch zum Topscorer seines Teams machte, obwohl er mit seinen 17 Jahren noch zu den jüngsten Spielern der Mannschaft zählt.