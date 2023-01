Athleten aus 56 Nationen eröffneten die Junioren-Ski-WM in St. Anton

Vor dem Spektakel in Kitzbühel wurde am Montag stimmungsvoll die Junioren-Ski-WM in St. Anton eröffnet. Die Eröffnungsfeier stand unter dem Motto „St. Anton am Arlberg als die Wiege des Alpinen Skilaufs“. In der Show wurde gezeigt, wie sich die Technik vom „Arlberg Schwung“ bis hin zum Carving entwickelt hat.

Die ersten Medaillenentscheidungen stehen in den Abfahrten am Donnerstag an.