Anhaltende Kopfschmerzen: ÖSV-Hoffnung verpasst Sölden

Patrick Feurstein muss auf einen Start beim Weltcup Opening in Sölden verzichten. Der 23-jährige Vorarlberger laboriert seit mehreren Wochen an wiederkehrenden Kopfschmerzen, die derzeit abgeklärt und weiter therapiert werden müssen.

„Das ist bitter. Ich wäre natürlich sehr gerne in Sölden am Start gestanden, aber derzeit ist das für mich nicht möglich. Ich hoffe, dass ich so rasch wie möglich wieder mit dem Team trainieren kann“, wird Feurstein in einer Aussendung des ÖSV zitiert.

Feurstein hat durch seinen dritten Platz in der Europacup-Riesenslalom Wertung (Saison 2019/20) in dieser Saison einen Fixplatz im RTL-Weltcup.