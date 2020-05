Alte Junggesellen, junge Ski-Artisten

Alberto Tomba, Italiens populärster Skisportler und zugleich hartnäckigster Junggeselle, war am Vorabend seines 46. Geburtstages Ehrengast in Madonna. Auch Giorgio Rocca, die Nummer 2 in Italiens alpiner Ski-Legenden-Skala, scheint optisch die ewige Jugend gepachtet zu haben. Auch er ist (nach der Trennung von einer Rechtsanwältin) wieder solo. Beim Weltcup-Nachtslalom am Dienstag stellte sich der 37-jährige als Vorläufer zur Verfügung.

Am Sonntag hatte Rocca in der staatlichen RAI bei der Fußball-Sendung "Domenica sportiva", den Schlager Lazio – Inter (1:0) analysieren dürfen. Im Gegenzug "verstärkte" Lothar Matthäus, nachdem er die steile Piste Miramonti unfallfrei bestaunt hatte, Dienstagabend in der Eurosport-Kabine das aus Ex-Slalom-Weltmeister Frank Wörndl und TV-Profi Guido Heuber bestehende Kommentatoren-Duo.

Im Skirennlauf wird derzeit alles unternommen, um sich auch bei Ski-Ignoranten in Erinnerung zu rufen. Speziell in Norditalien.

Nach den Rennen in Gröden und Alta Badia und dem Nachtslalom von Madonna di Campiglio, wo man sich um eine Ski-WM bewerben will, ködert Paganella (Provinz Trento) die Topstars mit einem Rekord-Preisgeld.

Ted Ligety und Aksel Lund Svindal haben für den Sprint-Riesenslalom, der am Donnerstag im Rahmen eines Rock-Festes über eine Kunstschneebühne gehen wird, fix zugesagt. Einziger österreichischer Teilnehmer wird höchstwahrscheinlich Marcel Hirscher sein. "Eine coole Show. Ich war schon einmal dort."