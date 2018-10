Alpiner Herren-Weltcup wird exklusiver, Starterfelder halbiert

Der Alpinski-Weltcup der Herren soll bekanntlich attraktiver gemacht werden. Dazu strebt man unter anderem eine Halbierung der Starterfelder an. Diskutiert wurde das vier Wochen vor dem Saisonstart in Sölden jüngst auch wieder bei der FIS-Kalenderkonferenz vergangene Woche in Zürich. Bereits im kommenden Winter verlieren große Nationen wie Österreich oder die Schweiz einen Startplatz.

Endziel ist, bei den Herren statt wie bisher 80 künftig höchstens 45 bis 50 Fahrer am Start zu haben. Mit dieser Maßnahme soll der Weltcup exklusiver und attraktiver gemacht werden. "Es gibt einen starken Druck vom Fernsehen, zu reduzieren", erklärte Markus Waldner.

Am Ziel, die Starterfelder bei den Herren drastisch zu verkleinern, werkelt man schon seit geraumer Zeit. "Durchschnittlich 80 Fahrer am Start, das ist kein Weltcup mehr. Mit 92 Läufern ein Rennen in Sölden zu machen, ist kompliziert", blickte der Herren-Renndirektor auf den bevorstehenden Weltcup-Auftakt Ende Oktober in Österreich.