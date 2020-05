Die Suche nach der Erfolgskombination

Das traditionelle Lauberhorn-Spektakel wird im Berner Oberland heute mit einem Bewerb eingeläutet, der wenig Tradition hat: Mit einer Superkombination, die aus (verkürzter) Abfahrt und einem Slalom-Durchgang besteht – und die in dieser Form in diesem Winter nur noch einmal gefahren wird: bei der WM in Schladming.

Der heutige Renntag wird für die Alpin-Athleten um 7.30 Uhr mit Bahn- plus anschließender Liftfahrt beginnen und erst in der Dämmerung enden.

Die Superkombination ist der anstrengendste und zugleich unpopulärste Bewerb. Ein Widerspruch, den zumindest zwei anerkannte Allrounder bedauern: Benjamin Raich und Ivica Kostelic.

Für beide Routiniers ergibt sich die realistische Chance, erstmals in diesem Winter auf das Podest zu fahren, wobei im Falle von Kostelic die Formkurve schon in den letzten Tagen deutlich nach oben zeigte, während Raichs akribische Suche nach der optimalen Materialabstimmung noch nicht wirklich belohnt wurde.

Kostelic schwärmt vom Lauberhorn, hat er hier doch bereits sechs Mal (vier Mal Slalom, zwei Mal Kombi) gewonnen. „Kein anderer Berg auf der Welt gibt mir so viel Energie“, sagt der Kroate.