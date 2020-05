Superkombi, der ungeliebte Fixpunkt

Allrounder Ivica Kostelic findet die Entwicklung der Super-Kombi traurig, zwei Bewerbe pro Saison seien viel zu wenig. "Die Entwicklung sollte genau in die andere Richtung gehen. Durch mehr Bewerbe sollten mehr Läufer zu dieser Disziplin gebracht werden", meinte der Kroate. Auch der Tiroler Romed Baumann gab zu bedenken: "Für zwei Saisonbewerbe tut sich keiner 25 Trainingstage im Slalom an. Da stimmt die Rechnung einfach nicht."

Das Model der City-Events hat hingegen bereits voll eingeschlagen. In Zukunft will die FIS pro Saison drei Rennen dieser Art veranstalten. München dürfte aufgrund der jüngsten Erfahrungen zu einem Fixpunkt werden. " München ist der perfekte Event, um auf dem deutschen Markt zu punkten", ist Hujara vom Parallelrennen in seiner deutschen Heimat begeistert.

Großes Interesse soll auch im Osten Nordamerikas bestehen, Quebec, New York und Boston sind da die aktuellen Optionen. In Asien könnte man laut Hujara einen Event in Peking aufbauen. In Europa stehen Rom ("Dort gibt es 300.000 aktive Skifahrer") und Wien ganz oben auf der Liste. Ein Bewerb in Österreichs Hauptstadt ist jedoch aus Sicht der FIS wohl eher fraglich, da man mit den City-Events neue Märkte erobern möchte.

Die Lauberhornrennen 2013

Freitag: Superkombination (10.30 Uhr/14.00 Uhr)

Samstag: Abfahrt (12.30 Uhr)

Sonntag: Slalom (10.15 Uhr/13.15 Uhr)