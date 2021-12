Aleksander Aamodt Kilde gewinnt auch den Super-G von Gröden

Finster war’s, bitterkalt aber nicht beim dritten Super-G der Weltcup-Saison. Auf der schattigen Saslong-Piste im Grödnertal war am Freitag ein flotter Kurs ausgeflaggt, und hellsichtig präsentierte sich einer, der St. Christina längst zu seinem Wohnzimmer erklärt hat.

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde gewann wie zuletzt schon in Beaver Creek, 0,22 Sekunden lag er vor Olympiasieger Matthias Mayer und 0,27 vor Weltmeister Vincent Kriechmayr. Es war bereits der vierte Sieg in Gröden für den Freund von Mikaela Shiffrin (zwei Mal Abfahrt, zwei Mal Super-G), der ja die vergangene Saison nach einem Kreuzbandriss im Training im Jänner so abrupt hatte abbrechen müssen.

„Es läuft einfach gut. Ich habe eine gute Balance, und heute hatte ich auch noch einen gewaltigen Ski“, sagte der 29-Jährige. „Ich kann jetzt nach der Rehabilitation in Innsbruck meinen Körper besser spüren. Und wenn das Training passt, passen auch die Resultate. Man sieht ja, wie schnell die anderen Burschen auch sind. Aber ich bin bereit.“