Abfahrt in Val-d’Isère: Ein Slowene vereitelt den ÖSV-Sieg

Die erste Saisonabfahrt in Val-d’Isère sorgt gleich einmal für eine riesige Überraschung. Nachdem im Training die Stars wie Aleksander Aamodt Kilde (NOR) und Vincent Kriechmayr den Ton angegeben hatten, waren im Rennen die Außenseiter am Zug. Erst führte lange der Schweizer Urs Kryenbühl und durfte von seinem ersten Weltcupsieg träumen.

Dann kam aber mit Nummer 26 der Österreicher Otmar Striedinger und stellte das Ergebnis noch einmal auf den Kopf. Auf der immer schneller werdenden Piste in Savoyen markierte der Kärntner überraschend die Bestzeit und fing Kryenbühl noch um fünf Hundertstelsekunden ab. Im Training war Striedinger der Konkurrenz noch weit hinterher gefahren und nie besser als 47.