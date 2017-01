Abfahrt: Hannes Reichelt triumphiert in Garmisch

Hannes Reichelt hat sich etwas überraschend den Sieg bei der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen gesichert. Nach Rang vier in der ersten Abfahrt am Freitag nutzte Reichelt seine Startnummer 1 am Samstag perfekt und legte eine nahezu fehlerfreie Fahrt hin, die in der Folge nicht mehr übertroffen wurde. Zweiter wurde Peter Fill, der mit 0,16 Sekunden Rückstand als einziger den Rückstand auf Reichelt in Grenzen hielt. Beat Feuz hatte als Dritter schon 0,52 Sekunden Rückstand.

Speed-Superstar Kjetil Jansrud kam nicht über Rang fünf hinaus und konnte damit nicht ganz an den zweiten Rang vom Vortag anknüpfen. Ähnlich erging es dem Freitagssieger Travis Ganong, der sich mit 1,31 Sekunden Rückstand auf Reichelt mit einem Platz außerhalb der Top Ten begnügen müsste.

Mit Vincent Kriechmayr und Romed Baumann lagen noch zwei weitere Österreicher unter den besten Zehn. Einen Rückschlag gab es für Matthias Mayer und Max Franz, die mit 1,42 beziehungsweise 1,61 Sekunden deutlich zurück lagen. Dahinter klassierte sich Klaus Kröll mit 1,80 Sekunden Rückstand auf Reichelt, der seinen insgesamt zwölften Weltcupsieg bejubeln durfte.