7.000 Zuschauer, doch für die Capitals wird es gegen Bozen eng

In der Serie steht es 3:1 für die Südtiroler. Am Freitag könnte das Duell schon beendet sein. Genauso wie jenes des KAC gegen Salzburg. Der Meister setzte sich in Klagenfurt 3:1 durch.

KAC startete stark

Die Klagenfurter beherrschten das erste Drittel gegen die Gäste aus Salzburg und bekamen dann in der 16. Minute durch Witting die Belohnung für die Überlegenheit. Haudum verpasste kurz vor der ersten Pause das 2:0 im Powerplay knapp. Wie aus dem Nichts kam dann in der 23. Minute der Ausgleich durch Bourke, der einen Schuss von Robertson aus der Luft im Gehäuse der Wiener unterbrachte.

In der 31. Minute gelang dann die Wende, als Paul Huber in Überzahl ins kurze Eck traf. Während Manuel Ganahl in der 38. Minute in doppelter Unterzahl des KAC fast der Ausgleich gelang, erhöhte Peter Schneider fast postwendend auf 3:1 für die Roten Bullen.

Im Schlussdrittel ließen sich die Gäste nicht mehr vom Siegeskurs abbringen, Treffer fiel allerdings keiner mehr. Am nächsten kam Schneider, der den Puck in der 59. Minute knapp am „empty net“ der Rotjacken vorbeischoss.