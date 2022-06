7:0-Kantersieg gegen Tampa Bay: Colorado führt im NHL-Finale mit 2:0

Colorado Avalanche ist in der NHL noch zwei Siege vom Gewinn des Stanley Cup entfernt. Der Qualifikationssieger der Western Conference deklassierte im zweiten Finalspiel Tampa Bay 7:0 und gewann damit auch das zweite Heimspiel. Wie im ersten Duell führte Colorado nach zehn Minuten bereits mit zwei Toren. Danach entwickelte sich die Partie aber anders als am Donnerstag, als die Entscheidung erst in der Verlängerung gefallen war.

Nach dem ersten Drittel stand es 3:0, nach dem zweiten 5:0. Tampa Bays Goalie Andrej Wassilewski, der MVP der letztjährigen Play-offs, wollte seinen Arbeitstag nach dem fünften Gegentreffer in der 37. Minute vorzeitig beenden, doch Trainer Jon Cooper entschied sich gegen einen Wechsel.

Nahe der Perfektion

"Ich denke, das war außergewöhnlich", sagte Colorados Trainer Jared Bednar zur Leistung seines Teams. "Unsere Jungs haben von Beginn an sehr gut gespielt. Sehr engagiert in der Defensive, offensiv gefährlich." US-Medien attestierten dem Team aus Denver eine Leistung nahe der Perfektion. Nach sieben Play-off-Partien ist man heuer weiter ungeschlagen. Der dritte Titel der Franchise-Geschichte nach 1996 und 2001 ist jetzt schon ganz nah.

Cale Makar und Waleri Nitschuschkin trafen je zweimal für die Avalanche, Mikko Rantanen verbuchte drei Assists. Für Goalie Darcy Kuemper war es der erste Shutout in den laufenden Play-offs. Spiel 3 findet in der Nacht auf Dienstag in Tampa beim Stanley-Cup-Sieger der letzten beiden Saisonen statt. Die Lightning geben noch nicht auf. "Lasst uns sehen, woraus wir gemacht sind", gab Mannschaftsführer Steven Stamkos die Devise aus.