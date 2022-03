6,7 Kilometer, 220 Tore: Der längste Riesentorlauf der Welt

"Keine Gnade für die Wade". Dieses Motto haben sich die Veranstalter des "Kreischer" auf die Fahnen geheftet. Und wer die Eckdaten dieses verrückten Rennens am Kreischberg sieht, der weiß, dass diese Devise Programm ist.

Der Riesentorlauf, der am Samstag in St. Georgen am Kreischberg auf die Teilnehmer wartet ist mit 6,7 Kilometern der längste der Geschichte. 220 Richtungstore müssen die Sportler bewältigen, die Veranstalter rechnen mit einer Siegerzeit von sieben Minuten.