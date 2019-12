5:0 in Znaim - die Capitals nähern sich der Perfektion

Die Vienna Capitals sind in Hochform. Schade aus der Sicht der Wiener, dass nicht schon das Play-off beginnt. Am Montag feierten die Capitals in Znaim einen 5:0-Auswärtssieg. Die Tschechen waren das beste Team der Liga in den vergangenen zehn Runden. Jetzt sind es wohl die Wiener, die weiterhin drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Salzburg (5:1 gegen Innsbruck) haben.

Nach Weihnachten siegten die Capitals 6:1 bei Fehervar, 8:0 gegen Linz und eben 5:0 in Znaim. Angefeuert von 500 mitgereisten Wiener Fans in der mit 4.432 Zuschauern gute gefüllten Nevoga Arena machten die Capitals dort weiter, wo sie gegen Linz aufgehört haben: voller Druck in jeder Phase auf den Gegner, effizientes Powerplay und ein starker Torhüter Ryan Zapolski, der jetzt bei drei Spielen ohne Gegentor hält.

Mann des Abends war Kyle Baun mit drei Treffern (2:0, 4:0, 5:0). Die Geduld mit dem Kanadier hat sich offenbar ausgezahlt. War er in den ersten zwei Monaten dieser Saison kaum zu sehen, hält er jetzt bei neun Treffern.

Natürlich durfte sich auch Head-Coach Dave Cameron freuen: „Wir sind gut gestartet und haben uns früh die Führung geschnappt. Mein Team hat konstant die Taktik durchgezogen und ein richtig gutes Auswärtsspiel abgeliefert.“ Das nächste Spiel haben die Wiener am Neujahrstag gegen Fehervar.