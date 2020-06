Historische Niederlage für die Capitals

Für die Vienna Capitals beginnt eine heikle Phase in der Meisterschaft. Das 1:2 in Villach war die sechste Niederlage in Folge. Nur ein Mal in der Klubgeschichte gab es eine derart lange Negativserie: im Herbst 2003, als Jim Boni den glücklosen Kurt Harand ablöste.

Für die Wiener heißt es jetzt, nicht in Frustaktionen zu verfallen. In der Tabelle hielten die Capitals den dritten Platz, könnten allerdings schon am Samstag von Znaim (in Innsbruck) überholt werden.

Die Wiener scheiterten in Villach erneut an ihrer Chancenauswertung. McBride brachte Villach nach 19 Sekunden in Führung, Schiechl glich in Unterzahl (47.) aus. Nachdem die Caps eine 103 sekündige 3–5-Unterzahl überstanden hatten, waren sie die spielbestimmende Mannschaft, konnten aber Lamoureux nicht bezwingen. Dafür traf Haydar aus spitzem Winkel ins kurze Kreuzeck zum 2:1-Endstand (49.).

Am Sonntag empfangen die Capitals die Graz 99ers, die am Freitag eine 1:3-Heimblamage gegen Schlusslicht Laibach hinnehmen mussten.