Nur noch eine Frage der Zeit

Wenn am 4. Mai in St. Pölten und an anderen 34 Orten der Welt der Startschuss (www.wingsforlifeworldrun.com) fällt, dann wird ein kleines Puzzleteil zum großen Bild beigetragen. Denn Red Bull kommt für die Kosten auf, alle Einnahmen gehen in die Stiftung "Wings for Life". Diese wurde 2004 mit dem Ziel geründet, Querschnittslähmung heilbar zu machen. Auslöser war der Motorradunfall von Hannes Kinigadner, dessen Vater Heinz mit Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz befreundet ist.