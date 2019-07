Wimbledon: Titelverteidiger Djokovic sicher in zweiter Runde

Titelverteidiger Novak Djokovic hat am Montag zum Auftakt der All England Tennis-Meisterschaften in Wimbledon sicher die zweite Runde erreicht. Der topgesetzte Serbe bezwang den Deutschen Philipp Kohlschreiber nach 2:02 Stunden mit 6:3,7:5,6:3. Der "Djoker" trifft nun auf den US-Amerikaner Denis Kudla. Djokovic geht beim dritten Major des Jahres auf seinen insgesamt 16. Grand-Slam-Titel los.