Wimbledon: Muguruza und Williams im Finale

Venus Williams und Garbine Muguruza bestreiten am Samstag das Damen-Finale in Wimbledon. Williams setzte sich am Donnerstag gegen Johanna Konta mit 6:4,6:2 durch und erreichte ihr neuntes Endspiel bei dem Tennis-Grand-Slam-Rasen-Klassiker. Mit ihrem Sieg zerstörte die 37-Jährige auch die Hoffnungen der einheimischen Fans auf die erste britische Wimbledonsiegerin seit Virginia Wade im Jahr 1977.

Die fünffache Wimbledonsiegerin Williams ist jetzt die älteste Finalistin seit Martina Navratilova vor 23 Jahren. Die Spanierin Muguruza hatte zuvor keine Mühe beim 6:1,6:1 gegen Magdalena Rybarikova aus der Slowakei.