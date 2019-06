Wimbledon: Ein hartes Auftakt-Los für Dominic Thiem

Für einen gestetzten Spieler hätte es in Runde eins kaum schwieriger kommen können. Dominic Thiem , als Nummer fünf gesetzt, trifft auf den starken US-Mann Sam Querrey. Der 31-Jährige ist in der Weltrangliste nur auf Rang 79, stand aber 2017 im Wimbledon-Semifinale. Im Jahr davor hatte er das Viertel-, 2010 das Achtelfinale erreicht. Auf dem ehrwürdigen Rasen von Lodnon hat er zudem bereits Novak Djokovic (2016) und Andy Murray (2017). besiegt. Thiem wurde in das Viertel von Rafael Nadal gelost, es könnte im Viertelfinale also eine Wiederholung des French-Open-Finales geben.

Ein Ungar für Novak

Die Aufgabe für den Qualifikanten Dennis Novak ist mit Marton Fucsovics nicht wesentlich einfacher. Der 25-Jährige trifft auf den Ungarn Marton Fucsovics. Gegen den 27-jährigen Weltranglisten-50. aus Budapest hat der 25-jährige Niederösterreicher noch nie gespielt. Fucsovics hat keine besondere Rasen-Bilanz, kassierte in den beiden vergangenen Jahren ohne Satzgewinn Wimbledon-Auftaktniederlagen. Und Novak stand im Vorjahr in Wimbledon immerhin in Runde drei.