Wimbledon: Djokovic, Federer und Nadal im Halbfinale

Novak Djokovic hat in Wimbledon den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung gemacht. Der serbische Vorjahressieger fertigte am Mittwoch im Viertelfinale den Belgier David Goffin mit 6:4, 6:0 und 6:2 ab. Nach 1:57 Stunden verwandelte der dominierende Djokovic seinen ersten Matchball.

Im Halbfinale wartet Roberto Bautista Agut auf den Serben. Der Spanier erreichte erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale, indem er sich gegen den Argentinier Guido Pella 7:5,6:4,3:6,6:3 durchsetzte. Damit verlor der 31-Jährige im Viertelfinale erstmals im Turnierverlauf einen Satz.

Mit seinem 100. Sieg in Wimbledon hat auch der Schweizer Roger Federer das Halbfinale erreicht. Der 37-Jährige gewann am Mittwoch in London sein Viertelfinale gegen den Japaner Kei Nishikori nach einem Satz-Rückstand 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.