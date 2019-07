100. Wimbledon-Sieg: Federer jagt die nächste magische Zahl

Von den aktiven Spielern können neben Federer auch andere Herren bei dieser Auflage oder bei den nächsten ihr ohnehin fettes Konto noch aufbessern. Novak Djokovic hält bei 69 Siegen (10 Niederlagen), Rafael Nadal bei 52 (10 Niederlagen). Andy Murray, nach seiner Hüft-Operation heuer im Einzel nicht dabei, bei 57 (10 Niederlagen).

Beeindruckend: Seit 2003 hat kein anderer Spieler außer den genannten Fab Four den Titel in Wimbledon einheimsen können. Federer ist mit acht Titeln ohnehin Rekordhalter, Djokovic krönte sich in dieser Zeit viermal zum King of London, Nadal und Murray je zweimal. Novak Djokovic braucht also zumindest noch vier Triumphe, um Federer einzuholen. Einen Grundstein für den ersten dafür könnte der Serbe am Mittwoch im Viertelfinale gegen den Belgier David Goffin legen, Nadal trifft übrigens auf Thiem-Bezwinger Sam Querrey.