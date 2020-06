Wiesberger vor Debütsieg auf Europa-Tour

Vor zwei Wochen saß Bernd Wiesberger im Clubhaus in Bad Tatzmannsdorf, dort, wo seine Eltern den Pro-Shop betreiben, und dachte leise sprechend darüber nach, ob der denn der beste Golfer in Österreich sei. Es hätt’ ihn ja wer sagen hören können, dass er’s ist, und das wäre dem 26-Jährigen unangenehm gewesen. Wobei er das so ausgedrückt hat: "Ich kann gegen unsere Top-Amateure verlieren, wenn die einen guten Tag haben. Andererseits kann ich wahrscheinlich am öftesten das Top-Level abrufen."

Dies ruft der Oberwarter seit drei Tagen in Südkorea beim Ballantine’s Championship ab. Nach Runden mit 72, 65 und 65 Schlägen auf dem Par-72-Kurs in Icheon führt Wiesberger vor dem Schlusstag mit fünf Schlägen Vorsprung auf den Australier Marcus Fraser. Die Siegesprämie beträgt 350.000 Euro.

Zurück nach Bad Tatzmannsdorf. Nach seinen Saisonzielen befragt, sagte Wiesberger: "Es wäre schön, wenn sich heuer der erste Sieg auf der European Tour ausgehen würde. Das Problem ist, dass es bei jedem Turnier 50, 60 Spieler gibt, die gewinnen können."

In Südkorea gibt es wohl nur noch einen, das weiß auch Vorjahrssieger Fraser. " Bernd spielt großartig hier, er ist sicher ein kommender Star der Europa-Tour. Er hat noch Großes vor sich, das ist sicher. Wenn ich wetten würde, würde ich mein Haus auf ihn setzen. Er spielt einfach sehr gut."