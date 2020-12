Wiesberger mit schwachem Start bei Golf-Tour-Finale in Dubai

Bernd Wiesberger ist mit 76 Schlägen kein guter Start in die hoch dotierte World Tour Championship (8 Mio. Dollar) der Europa-Golf-Tour gelungen. Nach drei Bogeys handelte sich der Österreicher am Donnerstag auf dem Earth-Kurs der Jumeirah Golf Estates von Dubai sogar einen doppelter Schlagverlust am vorletzten Loch (Par 3) ein, ehe am Ende doch noch das einzige Birdie des Tages gelang.

Mit 4 über Par lag der Burgenländer als zunächst 60. ganz hinten im starken Feld.