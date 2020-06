Wiesberger: Meilenstein und Kindheitstraum

Wovon träumt man als kleiner Bub in Oberwart? Vom Sommer am Neusiedler See oder von Ausflügen in die große, weite Welt, die irgendwo bei Wien beginnt?

Dem Oberwarter Bernd Wiesberger war das alles nicht genug, er träumte größer – von Augusta, einer kleinen Stadt im großen Süden der gigantischen USA. Und deshalb darf Wiesberger nun mit 29 Jahren sagen: "Das wäre ein gewisser Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, wenn ich da dabei sein kann."

Wiesberger meint das Masters-Turnier, das – wie er selbst sagt – "prestigeträchtigste Turnier der Welt." Eingeladen wird April für April nur der erlesenste Kreis an Golfern, Wiesberger wird 2015 dazugehören – als erster Österreicher überhaupt.

Ein Meilenstein. Der nächste in der Karriere des Burgenländers. Die Nummer 38 der Golf-Welt hat sich in neun Profijahren einen imposanten Erfolgsweg gepflastert. Geführt hat er ihn diese Woche nach Los Angeles. In Pacific Palisades darf Wiesberger dank einer Einladung bei den Northern Trust Open (Donnerstag bis Sonntag) abschlagen. Es ist das erste Antreten des zweifachen European-Tour-Siegers bei einem regulären Turnier auf der US-PGA-Tour. Dass dies keinem Österreicher zuvor gelungen ist, soll nicht unerwähnt bleiben.