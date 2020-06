Wiesberger golft "wie ein Ferrari"

Er ist der Publikumsliebling, und er wurde seiner Rolle bislang mehr als gerecht: Bernd Wiesberger hat als einziger von 18 Österreichern nicht nur den Cut sicher, sondern auch Siegchancen bei den "Lyoness Open powered by greenfinity" in Atzenbrugg.

Österreichs Nummer eins spielte Am Donnerstag mit sechs unter Par die beste Runde des Vormittags und liegt mit gesamt sieben unter Par auf dem geteilten vierten Rang.

"Ich habe mich in Position gebracht“, sagte der 26-jährige Burgenländer vor den Finaltagen im Diamond Country Club. In Führung liegt Wiesbergers Freund und Spielpartner Thorbjörn Olesen: Der Däne hält bei zwölf unter Par. Für den Turniersieg wird mit einem Gesamtscore vor rund zwanzig Schlägen unter dem Platzstandard gerechnet.



Da auch in der zweiten Runde ein heftiges Gewitter über das Tullnerfeld zog, musste die zweite Runde um 18 Uhr abgebrochen. Der Kampf um den Cut spitzt sich daher zu.