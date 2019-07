Wiesberger erspielt sich Teilnahme bei den British Open

Bernd Wiesberger ist wieder ganz der Alte. Nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung in der Vorsaison gehört der 33-jährige Burgenländer endgültig wieder zum Besten, was die European Tour zu bieten hat.

An der Westküste Irlands gelang Österreichs Nummer eins am Sonntag das dritte Top-10-Ergebnis in den jüngsten fünf Bewerben. Nach dem Turniersieg in Dänemark folgte gestern Rang zwei beim mit sieben Millionen US-Dollar dotierten Bewerb im Lahinch Glof Club.