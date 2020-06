Wiens Schwimmsport verliert

Das Einschwimmen ist vorbei, die jungen Sportler legen ihre Mono-Flosse an. Wie Delfine pflügen sie nun durchs Wasser. Im Vergleich zu anderen Nationen schwimmen sie nur hinterher. Richter:"In Europa sind wir im Mittelfeld. Tendenz fallend."



" Wien hat aus dem Kapital, das es durch Stars wie Markus Rogan, den Jukics oder Fabienne Nadarajah hatte, nichts gemacht", sagt Karl Kastner, Gründer der Petition Pro Wassersport.



Er will bessere Bedingungen für die Schwimmprofis in Wien. Die Situation sei schon vor dem Umbau der Stadthalle schlecht gewesen, doch nun drohe den Wiener Schwimmern der Totalabsturz. Mit der Schließung des Amalienbads fallen weitere Trainingsflächen aus. "Wir verlieren dadurch drei bis vier Jahre. Das ist kaum aufzuholen", sagt Kastner.



Dabei hätte man laut Kastner auf der Welle der Erfolge in Wien ein Schwimmsportzentrum errichten können, um konkurrenzfähig zu bleiben. Das findet auch ÖVP-Gemeinderätin Ines Anger-Koch. Sie hat einen Antrag im Gemeinderat eingebracht. Chancen auf Verwirklichung: Derzeit gleich null.



"Heute trainiert Dinko Jukic in Kroatien, weil dort die Bedingungen zehn Mal besser sind", sagt Kastner.



Gundula Richter pfeift ein letztes Mal, die Einheit ist zu Ende. Das nächste Training findet am Freitag statt. "Die internationale Spitze trainiert zwei bis drei Mal täglich", sagt Richter. "Davon sind wir weit entfernt."