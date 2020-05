Wiener Tennis-Turnier der Absagen

Erwogen hat einen Start hingegen Andy Murray, der vor wenigen Tagen eine Anfrage schickte. Bis zum Nennschluss (Freitag, 18 Uhr) hatte Turnierdirektor Herwig Straka gehofft, den Briten als Star aufbieten zu können. Die Nummer drei der Welt ließ nichts mehr von sich hören.



Kurzfristig hätte man die Wild Card Tommy Haas geben wollen, doch der 33-jährige Deutsche will lieber Qualifikation spielen. Die beiden restlichen Freikarten fürs Turnier bekommen der 44-jährige Thomas Muster, der sich in Wien von der großen Bühne verabschieden will, und der 18-jährige Dominic Thiem. Andreas Haider-Maurer rutschte nach Absagen noch in den Hauptbewerb.