Wiener Handball-Derby: Fivers siegten

Ex-Champion HC Hard befand sich in der Rolle des Beobachters, als am Freitag das obere Play-off der Handball Liga Austria begann. Verfolger und Titelverteidiger Fivers Margareten gastierte bei Westwien in der Südstadt. Der Meister gewann mit 34:28 (11:11).

Den Fivers gelang mit ihrem nach zunächst eher ausgeglichenem Verlauf in Hälfte zwei fixierten Sieg eine perfekte Revanche für die gegen den Lokalrivalen im Grunddurchgang in der Südstadt bezogene Niederlage. Die West Wiener hatten überdies seit September bzw. acht Heimspiele in Folge nicht verloren.



„Wir haben heute viel bessere Lösungen als noch im Dezember gegen Westwien gefunden“, erklärte der zum „Men of the match“ gekürte 19-jährige Fivers-Akteur Ivan Martinovic. „Unsere Deckung war sehr kompakt und Kristijan Pilipovic hat dahinter sehr gut gehalten.“ West Wiens Julian Ranftl wiederum führte Deckungsschwächen als Grund für die Niederlage an: „Das haben die Fivers immer wieder ausgenutzt.“