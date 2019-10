Wien-Viertelfinale live: Thiem gegen Carreno-Busta

Nachdem Dominic Thiem am Donnerstag zum ersten Mal Angstgegner Fernando Verdasco besiegte, wartet nun im Viertelfinale der Erste Bank Open am Freitag ein weiterer Spanier: Gegen Pablo Carreno Busta hat Thiem allerdings eine bisher makellose Bilanz von 6:0-Siegen stehen. Siegt der Lichtenwörther, steht er erstmals im zehnten Antreten in Wien im Halbfinale. Der Kitzbühel-Sieger hat also auch weiter die Chance auf das Österreich-Double.