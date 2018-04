Wien-Marathon: Ziel verfehlt - 59 mussten ins Spital

Dann fällt auch schon der Startschuss, und Tom und Zehntausende mit ihm setzen sich zu den Klängen des Donauwalzers in Bewegung.

Während die ersten Kilometer durch den Prater noch großteils im Schatten verlaufen, zeigt die Sonne ab der Schüttelstraße kein Erbarmen mehr und brennt unerbittlich auf die – bereits bei vielen rot angelaufenen – Köpfe nieder.

Die Verpflegungsstationen, die alle fünf Kilometer Wasser und später auch isotonische Getränke bieten, sind heiß begehrt. Die Helfer kommen mit dem Reichen der Becher nur schwer nach, und das Wasser wird nicht nur zum Trinken, sondern in großen Mengen auch zum Kühlen von Kopf und Körper verwendet. „Es ist so heiß“, ist der Satz, der an diesem Tag definitiv am häufigsten zu hören ist. Laut Veranstalter wurden 145.000 Liter Wasser und isotonische Getränke bereitgestellt. Wohl ebenso viele Liter Schweiß werden bei den Teilnehmern geflossen sein.