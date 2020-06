Wieder eine Wende im Fall Rogan

Zwischen der seltsamen Slalomfahrt durch seine Karriereplanung erinnerte sich Markus Rogan an den Mittwochabend, als er zum letzten Mal in ein olympisches Becken hüpfte. Nach der Wende von Rücken auf Brust unterlief binnen einer Hundertstelsekunde der verhängnisvolle technische Fehler. "Ich bin in meinem Leben 45.000 Kilometer geschwommen. Ich hätte mir gewünscht, dass es 45.000 Kilometer und 200 Meter werden." Freilich beherrsche er die Technik dieser Wende im Schlaf, logisch: "Ich habe sie Tausende Male geübt, es ist einfach die einfachste Übung." In den vergangenen drei Jahren sei er jeden Tag vor fünf Uhr und nie später als sieben aufgestanden, um rechtzeitig in der Schwimmhalle zu sein. "Und dann passiert so was. Das ist sehr bitter."

Obwohl der 30-Jährige nur die neuntschnellste Zeit erreicht hatte, musste er Protest ein legen. Der Südafrikaner Chad le Clos hatte Rogan erzählt, dass er im Finale nicht antreten werde. Also wäre der Österreicher als Achter ins illustre Feld gerutscht, wenn die Kampfrichter ihre Entscheidung zurückgezogen hätten.

Kurios: Wegen exakt desselben Delikts war Aaron Peirsol 2004 im Olympia-Finale über 200 Meter Rücken kurzfristig die Goldmedaille aberkannt worden. Rogan, der profitiert hätte, setzte sich für Peirsol ein. Mit Erfolg. "Das war der schönste Moment in meiner Karriere. Dass meine Disqualifikation nicht zurückgenommen wurde, war der traurigste." Und überhaupt: "Ich habe in meinem Leben vielleicht auch viel Blödsinn geredet, aber im Becken habe ich mich immer fair verhalten."