Wie sich Saudi-Arabien ein neues Image kauft

„Rumble in the Jungle“ oder „ Thrilla in Manila“. Kämpfe, die in die Boxgeschichte eingingen. Doch jetzt? „Clash on the Dunes.“

Am Samstag kämpfen Titelverteidiger Andy Ruiz jr. und Anthony Joshua um den wichtigsten Titel im Boxsport, den WM-Titel im Schwergewicht der Verbände IBF, WBA, WBO und IBO. US-Boy Ruiz hatte Anfang Juni sensationell Joshua entthront. Der Brite brennt nun auf Revanche. Live übertragen wird der Kampf vom Streaming-Dienst DAZN ab 21 Uhr MEZ.

So weit, so normal.

Außergewöhnlich ist allerdings der Ort, an dem das Duell stattfindet. Erstmals wird um den Schwergewichtsthron im islamisch-konservativen Saudi-Arabien gekämpft. Mitten in der Wüste der Arabischen Halbinsel, wo eine solche Veranstaltung vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre.