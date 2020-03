Wie die Sportwelt den Kampf gegen das Coronavirus unterstützt

Der Weltsport steht wegen des Coronavirus praktisch still. Nur in wenigen Ligen wie der Türkei, Russland oder der Ukraine wird noch Fußball gespielt. Im Wintersport ist die Saison verfrüht zu Ende gegangen. Die Basketball-Liga NBA hat ihren Spielbetrieb eingestellt. Die Formel-1-Saison konnte nicht gestartet werden. Und so weiter, und so fort.

Viele Athleten und Vereine sind sich aber ihrer sozialen Verpflichtung bewusst, obwohl sie derzeit weniger Einnahmen haben, weil sie ihre Profession nicht ausüben können. Eine Welle der Hilfsbereitschaft ist schon seit einigen Wochen im Laufen. Der KURIER stellt einige Projekte vor, mit denen der Sport versucht, mitzuhelfen, die Krise zu bewältigen ...

Rudy Gobert

Der 27-jährige Center von den Utah Jazz war der erste NBA-Profi, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Nun gab der Franzose bekannt, dass er mehr als eine halbe Million US-Dollar (450.000 Euro) spenden wird. Das Geld geht an die 800 Angestellten der Vivint Smart Home Arena in Salt Lake City sowie an Sozialdienste. Zuvor hatten schon andere Basketball-Profis und -Vereine gespendet. Die Golden State Warriors stellten etwa eine Million Dollar zur Verfügung. Zion Williamson, der Jungstar der New Orleans Pelicans, übernimmt gar die Gehälter der Angestellten der Halle seines Klubs für 30 Tage.