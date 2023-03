Widerstand gegen russische Sportler bei Wettkämpfen nimmt zu

Die Ukraine, Estland, Lettland, Litauen und Polen haben sich gegen die Rückkehr von Athletinnen und Athleten en aus Russland und Belarus zu Wettkämpfen ausgesprochen. Man sei besorgt darüber, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) seinen gut begründeten Standpunkt revidieren wolle, Sportlerinnen und Sportler aus diesen Ländern nicht zu internationalen Wettkämpfen einzuladen oder zuzulassen, gaben die fünf Länder am Montag in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Das IOC-Exekutivkomitee tagt am Dienstag.