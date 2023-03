Fechten: Ukraine fordert Boykott nach Pro-Russland-Entscheid

Fechterinnen und Fechter aus der Ukraine werden in der Olympia-Qualifikation nicht gegen Russen und Belarussen antreten. Auch Trainer und Kampfrichter des Landes werden nicht an Turnieren teilnehmen, an denen russische oder belarussische Sportler teilnehmen. Das teilte der ukrainische Fechtverband am Dienstag mit. Nach der Wiederzulassung der beiden LĂ€nder fĂŒr die internationalen Wettbewerbe fordern die Ukrainer zudem einen Boykott.