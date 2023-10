Wer soll Sportler und Sportlerin des Jahres werden? Stimmen Sie ab

Bei den Mannschaften haben noch das in der laufenden WM so dominante Formel-1-Team Red Bull Racing, das heuer noch ungeschlagene Fußball-Nationalteam der Männer und die Schwestern Anna-Maria und Eirini Marina Alexandri, Weltmeisterinnen im Synchronschwimmen, die Chance auf die Auszeichnung.

Als Trainerpersönlichkeit des Jahres sind Jakob Drok (Mountainbike), Kilian Fischhuber (Klettern) und Albena Mladenova (Synchronschwimmen) im Rennen.

Bekanntgegeben und geehrt werden die Sieger bei der Gala live in ORF 1, der bedeutendsten Einnahmequelle der österreichischen Sporthilfe. Zu Gast in der Wiener Stadthalle wird wieder das Who ist Who des heimischen Sports sein, Ehrengast unter den 1.200 Besuchern ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen.