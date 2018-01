Wer sind die Favoriten bei den Australian Open?

Das Quartett ist beim ersten Konzert des Jahres zwar nicht vereint, aber das Ensemble ist dennoch besser als bei der Aufführung in New York im Spätsommer. Andy Murray muss aufgrund seiner Hüftprobleme wie schon bei den US Open passen, dafür ist im Gegensatz zu damals Novak Djokovic wieder dabei. Nach kurzer Wiederkehr der Ellbogenschmerzen fühlt sich der Serbe wieder fit – und möchte sich heuer den siebenten Titel bei den Australian Open holen, gleichbedeutend mit der alleinigen Rekordmarke. Und den Vorjahresfinalisten Roger Federer und Rafael Nadal den Kampf ansagen. Wer sind ab Montag die großen Favoriten beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres? Und wer hat kleine Außenseiterchancen?

Roger Federer

Der Schweizer stürmte im Vorjahr in eindrucksvoller Manier zu seinen Grand-Slam-Titeln 18 und 19. Roger Federer ist der beste Spieler der Geschichte und war im Vorjahr selbst der beste Roger Federer der Geschichte. Und hat er seine Form ins neue Jahr mitgebracht. "Für mich ist es unverständlich, dass ihn viele abgeschrieben haben. Er kann immer große Titel holen", sagt Günter Bresnik. Der Titel führt über den 36-jährigen Schweizer, der ständig an Verbesserungen arbeitet. "Die Frage ist, ob er zwei Wochen höchstes Niveau geben kann, aber er steht bei mir ganz oben", sagt Alex Antonitsch, der ab Montag als Kommentator für Eurosport im Einsatz ist. Der Schweizer bereitete sich beim Hopman-Cup vor, brillierte dort durch große Spielfreudigkeit. Freilich ist dieses Vorbereitungsturnier nicht vergleichbar mit dem Major in Melbourne, aber: Wer, wenn nicht er?

Titelchance: 4 von 5 Sternen

Juan Martin del Potro

Foto: AP/Francois Mori Für den KURIER ein heißer Tipp. "Ihn hat sonst keiner so richtig auf dem Radar, aber er hat sich intensiv vorbereitet und geht in Topform in das Turnier", sagt Antonitsch. Und dass er richtig fein spielen kann, bewies er nicht nur 2009 bei seinem bislang einzigen Grand-Slam-Titel bei den US Open. Im Vorjahr war der 29-jährige Argentinier der einzige Spieler, der Federer bei einem Grand-Slam-Turnier bezwingen konnte – im US-Open-Viertelfinale.

Titelchance: 3,5 von 5 Sternen

Novak Djokovic

Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST "Er ist ein großes Fragezeichen", sagt Antonitsch. Der Serbe, mit sechs Triumphen im Flinders Park Rekordhalter in der Profi-Ära (seit 1968), hat nur ein Einladungsturnier gespielt. "Wenn du vorher nicht in Topform bist, schaffst du es gewöhnlich während der Australian Open nicht mehr", erklärt Antonitsch. Überspannt er den (Ell-)Bogen nicht, ist aber viel möglich. Djokovic wartet mit einigen Veränderungen im Spiel auf – und selten sah man ihn vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres so "heiß" .

Titelchance: 3 von 5 Sternen

Rafael Nadal

Foto: APA/AFP/PAUL CROCK Für den Spanier gilt dasselbe wie für Djokovic – auch bei ihm kann alles passieren. Hält das Knie, ist Major-Triumph Nummer 17 im Bereich des Möglichen.

Titelchance: 3 von 5 Sternen

Marin Cilic

Foto: APA/AFP/PAUL CROCK Der Kroate wird oft übersehen, gewann aber 2014 die US Open und stand 2017 im Wimbledon-Finale.

Titelchance: 2,5 von 5 Sternen

Die Young Guns Alex Zverev, David Goffin, Grigor Dimitrow – und auch Dominic Thiem – sind Spieler, die an die Spitze drängen. "Die Frage ist nur, ob sie zwei Woche top spielen können", sagt Antonitsch über die "Jungen". Thiem traut er den Titel zu. "Ist er topfit und spielt er sich in den ersten drei Runden gut ein, ist es möglich."

Titelchancen: 1,5 von 5 Sternen

Stan Wawrinka, Milos Raonic Das Duo hat nach Verletzungen nur geringe Chancen.

Titelchancen: 0,5 von 5 Sternen