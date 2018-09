Weltmeister Frankreich setzt seinen Erfolgslauf fort

Die neue Nations League offenbarte am Sonntag einen Trend: In den insgesamt acht Partien gab es nur zwei Tore der Gästeteams. In den gesammelten ersten Hälfte waren es gar null. Der Ex-Rapidler Robert Beric sorgte mit dem 1:0 der Slowenen beim 1:2 auf Zypern in Spielminute 54 tatsächlich für den ersten Jubel einer Gastmannschaft.

Der Schlager des Abends hieß in der Top-Gruppe Frankreich – Niederlande. Während in Paris der Weltmeister gebührend mit einer großen Choreografie empfangen wurde, kämpfen die Niederländer um die Rückkehr in den Kreis der Spitzenteams. Eine verunglückte Kopf-Abwehr ermöglichte Mbappe das frühe 1:0 (14.). Babel glich mit dem Schienbein aus (67.), Giroud machte es beim 2:1 mit einem Volley zum Sieg eleganter (75.).

Einen brisanten Test hatte Deutschland auf dem Programm: Gegen Peru wurde im kleinen Stadion von Hoffenheim im Städtchen Sinsheim gespielt, obwohl Frankfurt ausgewählt worden wäre. Vom Magazin Spiegel veröffentlichte Mails zeigen, dass DFB-Präsident Grindel Angst vor Protesten der Eintracht-„Ultras“ hatte und deswegen noch gegen Frankfurt intervenierte.