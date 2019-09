Weißhaidinger schafft gerade noch Einzug ins WM-Diskus-Finale

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha ( Katar) als Zwölfter der Qualifikation gerade noch den Einzug in das Finale am Montag geschafft (20.15 Uhr MESZ). Der Oberösterreicher hatte in Gruppe A 63,31 m weit geworden und war damit Sechster. In Gruppe B gab es anschließend nur sechs Athleten, die besser waren.

Die Bestweite erzielte der schwedische Topfavorit Daniel Stahl mit 67,88 m.