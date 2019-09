Leichtathletik-WM: So stehen Österreichs Chancen auf eine Medaille

Beate Schrott/Hürdensprint

Wie Hudson rutschte auch Beate Schrott ganz spät noch ins WM-Starterfeld. Die 31-Jährige zeigte erstmals bei den Olympischen Spielen in London 2012 auf, als sie sensationell ins Finale über 100m Hürden lief. Im selben Jahr lief sie in Luzern in 12,82 Sekunden österreichischen Rekord und wurde bei der Sportlerwahl als Aufsteigerin des Jahres ausgezeichnet. Doch immer wieder warfen Verletzungen Schrott zurück, an die absolute Weltspitze kam sie nicht heran. In Ried lief sie zuletzt 13,03 Sekunden und verbesserte damit den Stadionrekord. Ob eine weitere Steigerung möglich ist? „Der Modus mit den WM-Einladungen ist für uns Athleten eine Zumutung. Besonders, wenn die WM so spät im Jahr ist“, sagt sie. „Eine sinnvolle Saisonplanung ist so fast nicht möglich.“

Medaillenchance: 0 von 5 Punkten