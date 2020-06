Wider den Viertelfinal-Fluch

Fünf Mal in den letzten sechs Jahren scheiterte Weinviertel NÖ, ehemals SVS Niederösterreich, in der Champions League bereits in der Runde der letzten Acht. Nur in der Saison 2010/11 erreichte man zumindest das Halbfinale. Die Zeiten, in denen das Team Stammgast im Finale der Königsklasse war, sind längst vorbei. Der Titelgewinn 2008 liegt fast sieben Jahre zurück. Inzwischen sind sowohl Aushängeschild Werner Schlager, als auch Austro-Chinese Chen Weixing nicht mehr für den Verein aktiv.

Aktuell sind es Stefan Fegerl, die Brüder Daniel und Dominik Habesohn sowie der Chinese Yingchao Hou, die für den österreichischen Rekordmeister an der Tischplatte stehen. Erstere drei auch in der heimischen Liga, in der das Trio die Tabelle anführt. Doch selbst hier ist die Ausnahmestellung der Niederösterreicher längst passé. Erst in der letzten Saison wurde der Seriensieger von Walter Wels entthront, kassierte im Bundesligafinale eine 0:4-Klatsche. Das will man heuer tunlichst vermeiden. Die Weinviertler dürfen sich zwar Winterkönig nennen, es sind aber die Linzer, die bis dato noch ungeschlagen sind. Im direkten Duell siegte Wels.